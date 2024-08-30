В Сети обсуждают пугающие руки Анджелины Джоли из Венеции

Очевидно, что главная звезда Венецианского кинофестиваля в этом году — Анджелина Джоли. Все внимание приковано к ней, и даже как-то уже не до искусства, что ли. Звезду рассматривают буквально под лупой и разбирают ее образы до мельчайших деталей.

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Сегодня всеобщий восторг разбавили тревожные мнения. Некоторых пользователей Сети испугали руки Анджелины: мол, они у звезды, оказывается, дико худые и к тому же со страшно выступающими венами!

«Я видел разные вены раньше, но чтобы такие!..», «Она потрясающая, но что происходит с ее руками? Они страшные!», «Вены на ее руках похожи на деревья в моем саду. Выглядит намного старше 49!», «Удивительные вены — пациент мечты флеболога...», «Но эти вены, это нормально?», «У моей худой 90-летней бабушки нет таких рук», — комментируют кадры Анджелины с красной дорожки читатели Daily Mail.

Как бы там ни было, ни пугающие вены, ни якобы излишняя худоба не мешают Анджелине Джоли блистать на фестивале ярче всех звезд.

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