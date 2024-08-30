Блогерша, телезвезда и бизнесвумен Кайли Дженнер показала внешность без макияжа после удаления филлеров. Соответствующее фото появилось в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя инфлюэнсерша опубликовала серию снимков, на одном из которых предстала в сером спортивном костюме, состоящем из свободных штанов и кофты с капюшоном. При этом звезда собрала волосы в пучок и отказалась от косметики на лице, демонстрируя естественный внешний вид.

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Ранее Дженнер отгородилась от друзей из-за романа с Тимоти Шаламе. Сообщалось, что также знаменитость утратила интерес к светской жизни и сосредоточилась на отношениях с артистом, воспитании детей и бизнесе.