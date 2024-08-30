Ирина Шейк кардинально сменила имидж для обложки глянца

Супермодель Ирина Шейк отстригла волосы для обложки журнала D Repubblica. Снимки появились в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) издания.

38-летняя супермодель кардинально сменила имидж — примерила короткую рваную стрижку. Ей также сделали макияж с глянцевой помадой и угольно-черными стрелками. Фотографом съемки выступил Луис Альберто Родригез.

Ирина Шейк живет в США и растит дочь от актера Брэдли Купера. Девочка родилась в марте 2017-го. Спустя два года знаменитости расстались. После разрыва артист и манекенщица в суде договорились о совместной опеке над девочкой: Лея проводит равное время с матерью и с отцом. Недавно Брэдли Купер пришел на кинопремьеру с наследницей.

© D la Repubblica

Недавно супермодель стала лицом нового выпуска корейского журнала Vogue. Ирина Шейк позировала в фиолетовой юбке, свитшоте на молнии и куртке с меховым воротником. На другом фото звезда подиумов примерила более мужской образ — серые брюки, голубой топ и строгий синий жакет. Однако поклонники не оценили наряд Ирины Шейк. Интернет-пользователи заявили, что им хотелось бы видеть знаменитость в более женственных образах.

Ранее Ирина Шейк снялась в куртке-ватнике для рекламы российского бренда.