55-летняя Юлия Бордовских показала фигуру в мини-платье

Телеведущая и журналистка Юлия Бордовских снялась в черном мини-платье с воланами и восхитила фанатов стройной фигурой. Многие отметили, что 55-летняя звезда не меняется с годами.

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Знаменитость позировала на улице в коротком черном платье с пышными рукавами и воланами. Она предстала с короткими волосами, стильной укладкой и минимум макияжа. На ней были аксессуары и яркий лак на ногтях. Подписчики пришли в восторг от публикации в соцсетях звезды.

«Шикарная», «Идеал», «Хочу такую же фигуру в 55», «Какие формы», — отметили в комментариях.

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бордовских не раз говорила о том, что не смотрит на возраст при выборе нарядов. Она не собирается отказываться от мини и облегающих платьев. Женщина отмечала, что даже ее 80-летняя мать продолжает носить короткие наряды и не стесняется этого.

Напомним, что телеведущая восемь лет прожила в Майами, а в 2022 вернулась в Россию. Она рассказала, что обсуждала свои планы с родными, и дочь ее поддержала. В столице наследница Мария снимает кино и развивает бред матери.

Ранее мы писали о том, что телеведущий Андрей Разыграев рассказал о работе в юности. Оказалось, что до популярности звезда торговал в палатке и даже придумал, как больше заработать.