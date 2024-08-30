В Краснодаре хозяйка обнаружила студию с женщинами без одежды в своей квартире

Жительница Краснодара сдала квартиру молодым людям и позже обнаружила в ней девушек без одежды. Об этом сообщает Telegram-канал "Краснодар и край". По словам самой хозяйки, она сдала квартиру на улице Федора Лузана и несколько раз приходила к арендаторам, но каких-либо проблем не замечала. Спустя некоторое время соседи обратили внимание на то, что в квартиру ходили чужие люди, которые приносили с собой алкоголь. Узнав об этом, владелица приехала без предупреждения и застала в помещении женщин без одежды перед вебкамерами. Помимо компьютеров, на месте было большое количество необходимой для съемки техники. "В квартире сломанные все стулья, нанесен ущерб около 200 тысяч", – поделилась женщина. Как рассказала россиянка, она вызвала полицию и девушек увезли в участок. По данным Telegram-канала "Жесть Краснодара и края", у арендаторов изъяли планшеты, ноутбуки и средства мобильной связи. Их проверят на наличие оборота запрещенных материалов. На данный момент идет доследственная проверка.