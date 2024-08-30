63-летняя «королева латиноамериканских танцев» показала фигуру в бикини

Английская танцовщица, судья и преподавательница танцев Ширли Баллас показала фигуру в откровенном наряде на фото без фильтров. Публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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63-летняя знаменитость предстала перед камерой в полный рост в черном бикини в белый горох в стиле ретро. Выбранный ею комплект включал в себя топ бандо и трусы с завышенной талией. Также звезда надела золотистый браслет, кольца и шлепанцы на высоких каблуках и массивной подошве.

В подписи танцовщица указала, что отправилась в Португалию для прохождения ежегодной детокс-программы. Так, по словам знаменитости, которую прозвали «королевой латиноамериканских танцев», в течение недели она будет употреблять только соки.

Ранее американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек снялась в купальнике во время отдыха на Ибице.