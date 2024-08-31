Названы лучшие спа-процедуры для лица

В условиях современной жизни, когда кожа лица подвергается ежедневному воздействию неблагоприятных факторов, таких как стресс, загрязнения и ультрафиолетовое излучение, особенно важно проводить регулярные спа-процедуры и поддерживать здоровый и свежий вид кожи. О том, какие процедуры наиболее эффективны, «Газете.Ru» рассказала руководитель «СПА Малина» Санатория «Дон» Евгения Дутова.

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По словам специалиста, одной из наиболее востребованных среди россиян процедур является биоревитализация лица.

«Биоревитализация — это инъекционная методика, направленная на глубокое увлажнение кожи и стимуляцию ее регенерации. Основной компонент процедуры — гиалуроновая кислота, которая помогает вернуть коже утраченный объем и улучшить ее текстуру. Это идеальное решение для тех, кто хочет избавиться от признаков усталости и преждевременного старения», — объяснила она.

Еще одной эффективной процедурой, по мнению косметолога, является скульптурный массаж лица. Этот метод позволяет не только улучшить контуры лица, но и снять мышечное напряжение, что особенно важно для людей, ведущих активный образ жизни.

«Скульптурный массаж сочетает в себе элементы классического массажа и лимфодренажа. Он помогает подтянуть кожу, улучшить кровообращение и при этом способствует глубокому расслаблению», — добавила специалист.

Не менее популярными остаются и спа-маски для лица, они предлагают широкий спектр действий в зависимости от типа кожи и ее потребностей.

«Спа-маски — это идеальный способ быстро улучшить состояние кожи. Они могут быть питательными, увлажняющими или очищающими, в зависимости от используемых компонентов. Для достижения наилучшего результата важно правильно подобрать маску, учитывая индивидуальные особенности кожи», — подчеркнула эксперт.

Профессиональный уход в условиях спа-салона позволяет не только улучшить внешний вид, но и почувствовать себя обновленным, снять стресс и накопленное напряжение. Они помогут сохранить молодость и свежесть кожи, а также подарят истинное удовольствие от процесса ухода, добавила Дутова.