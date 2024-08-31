Дерзость и утонченная женственность: пять стильных трендов этой осени

Осень уже совсем скоро ворвется в нашу жизнь со всеми своими переменами: прохладными днями, капризами погоды и меланхолией, которая так часто сопровождает этот сезон. Чтобы встречать это время года во всеоружии и избежать уныния, стоит пересмотреть свой гардероб, ведь именно стильные и актуальные наряды помогут справиться с осенней хандрой. Какие модные тренды будут в центре внимания этой осенью, рассказала «Вечерней Москве» бьюти-блогер Рия Горбунова.

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Брючные костюмы

Этой осенью дизайнеры продолжают акцентировать внимание на брючных костюмах. Наиболее актуальны свободный крой и расслабленный силуэт, которые не только обеспечивают комфорт, но и выглядят невероятно стильно. Носить такие костюмы предлагается на голое тело, когда позволяет погода и случай, что добавляет образу дерзости и утонченной женственности. Эти костюмы идеально подходят как для деловых встреч, так и для вечерних выходов. Цветовая палитра варьируется от классических до ярких оттенков, что позволяет выбрать вариант на любой вкус.

Цветные колготки

Этой осенью в моде смелые цветные колготки, которые становятся ярким центральным акцентом любого образа. Забываем о привычных черных и телесных оттенках: на смену им приходят красные, желтые, зеленые, белые, бордовые и фиолетовые колготки. Они добавляют образу игривости и свежести, идеально сочетаясь с платьями и юбками разных фасонов. Цветные колготки — это не просто аксессуар, а способ выразить свою индивидуальность и выделиться из толпы.

Низкая посадка

Низкая посадка, популярная в начале 2000-х, снова возвращается в моду, вызывая неоднозначные эмоции среди стилистов. Кто-то радуется возвращению этого сексуального и дерзкого силуэта, а кто-то считает, что такие брюки и джинсы искажают пропорции тела. Несмотря на критику, дизайнеры продолжают включать в свои коллекции брюки, юбки и шорты с низкой посадкой. При правильной стилизации они выглядят эффектно и необычно, добавляя в образ нотки ностальгии и современности одновременно.

Вырезы

Вырезы, которые традиционно ассоциируются с весенне-летним гардеробом, в этом сезоне переходят в осенне-зимний. Дизайнеры предлагают вечерние платья с вырезами на плечах и талии, топы с полупрозрачными вставками и жакеты с оригинальными разрезами, напоминающими бумажные выкройки. Эти детали добавляют смелости и свежести осенним образам, позволяя выглядеть элегантно и неординарно даже в холодное время года.

Мини-платья

Мини-платья продолжают оставаться на пике моды, и этой осенью дизайнеры делают ставку на два ключевых фасона: трапециевидные с расклешенной юбкой и приталенные с узкой юбкой. Трапециевидные модели создают легкий и романтичный образ, подчеркивая талию и добавляя движениям свободы. Приталенные мини-платья с узкой юбкой, напротив, акцентируют внимание на фигуре, создавая утонченный и элегантный силуэт.