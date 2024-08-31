Трендовые идеи маникюра в черном цвете

Маникюр в супертемном цвете вызывает сомнения у многих деушек. Но наш нейл-эксперт уверена, что пора перестать бояться дерзких черных ногтей, учитывая, что черный цвет этой осенью и даже зимой будет невероятно актуален в нейл-дизайне. Мы вместе с мастером Ольгой Морозовой подскажем топовые варианты, которые стоит повторить в ближайшие месяцы.

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Черный + нюд

Для поклонниц более женственных образов наш эксперт предлагает вариант чередования черного и нюда. Так как черный довольно плотный оттенок, светлые оттенки также стоит рассматривать непрозрачные.

Ольга: «Попробуйте персиковый, который почти приближен к нюду, но дает больше цвета».

А вот популярный оттенок милк из-за своей консистенции в миксе с черным не уживется.

Черный + белый

Бессмертная классика, с которой можно «поиграть». Не зацикливайтесь на монохроме в цветах, попробуйте «лунки» и «крошки» на ногтях, которые создают эффектный контраст. Не забываем по абстракцию, которая не теряет позиций этой осенью, кроме того, есть смысл попробовать графику в черном или белом цвете на нескольких ногтях.

Черный шиммер

Черный позволяет не бояться мерцания на ногтях, так как этот цвет «съедает» большую часть шиммера. Если вы хотите, чтобы глиттер был более заметен, попробуйте использовать шиммер в варианте маникюра в черном цвете в миксе со светлым покрытием.

Ольга: «Дизайн омбре в черном цвете очень хорошо смотрится с шиммером, главное, не увлекайтесь крупными стразами — это абсолютный антитренд».

Матовый

Если не хочется слишком долго думать над дизайном и вы привыкли к классическим решениям, просто попросите мастера покрыть черный цвет матовым топом. Такой маникюр выглядит невероятно дерзко, но в то же время этот вариант впишется и в деловой, и в повседневный стиль.