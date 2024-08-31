Полосатый джемпер и другие вещи, которые вышли из трендов этой осенью

Осенний гардероб стоит продумать уже сейчас. Если вам кажется, что прошлогодние тренды можно вписать в актуальные «луки» этого года, будьте осторожны — не все они оказались живучими. Стилист Марина Завьялова подсказала, каких стильных ошибок стоит избегать осенью 2024.

Платье-свитер средней длины

Хуже всего, если вы приобрете подобный свитер крупной вязки. Эти модели медленно выходили из трендов последние несколько лет. Такое платье сложно сочетать с классическими пальто и тем более короткими куртками. Марина: «Я рекомендую выбрать на замену платью-свитеру простое длинное платье из трикотажа». Избегайте ярких цветов, прямое платье лучше обыграть массивными украшениями без камней.

Полосатый джемпер

Вещь, которую так обожает Кейт Миддлтон, не стоит держать в гардеробе, по крайней мере этой осенью. Возможно, полосатый джемпер еще вернется в топы, ведь мода циклична, однако в ближайший холодный сезон подобная вещь не впишется. На замену ему пришли толстовки и джемперы с воротником без принтов. Их достаточно легко вписать в повседневный образ, кроме того, они отлично спасут прохладными вечерами, чем не может похвастаться тонкий джемпер.

Дубленки с большим количеством меха

Кажется, любовь к дубленкам в нас ничем не убить, да и стилисты не спешат вычеркивать их из осенних трендов. Единственный момент, о котором предупреждает Марина, на дубленке не должно быть слишком много меха. Но если вы не хотите отказываться от меховой отложки, смотрите, чтобы мех присутствовал только на воротнике.

Вещи с логотипами

Кричащие логотипы довольно быстро потеряли актуальность. Тренд олд мани оказался куда популярнее, заставив нас отказаться даже от простых футболок с упоминанием любимого бренда. Этой осенью актуальна простота и четкие линии, вызывающие цвета и принты стилисты рекомендуют отложить как минимум до следующего лета.