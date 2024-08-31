Актриса отдыхает на побережье Средиземного моря. Ева Лонгория путешествует по Испании вместе с шестилетним сыном и племянником. Звезда «Отчаянных домохозяек» большую часть времени проводит на пляже Марбельи. Лонгория показала, как выглядит вне света софитов и красных дорожек.

Актриса за натуральную красоту, поэтому публикует снимки без фильтров и фотошопа. На летних кадрах Ева предстала в бикини на завязках. Дополнением образа стали узкие солнцезащитные очки в чёрной оправе.

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В ближайшее время Лонгория планирует окончательно перебраться в Испанию. Актриса хочет, чтобы её сын рос вдали от голливудской суеты и назойливых папарацци. Звезда уже отправила большую часть своих вещей в Европу. Сейчас идут последние приготовления к тому, чтобы Ева вместе с семьёй могла переехать в новый дом.