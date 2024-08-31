Стоматолог развеял шесть мифов о винирах

Виниры — быстрый, качественный и безопасный способ обзавестись идеальной голливудской улыбкой. Именно так преподносят виниры многие рекламные объявления. Виниры продаются в интернет-магазинах и, согласно описаниям на их сайтах, просто и легко устанавливаются на зубы в домашних условиях. Об этих и других наиболее популярных мифах о винирах рассказал «Вечерней Москве» врач — стоматолог-ортопед, главный врач клиники Dr.Minko Dental Clinic Вячеслав Минко.

© Вечерняя Москва

Приходишь к стоматологу, и он сразу устанавливает виниры

— Это не так. Виниры — предмет штучный, индивидуальный. Если пациент хотел бы установить виниры, ему нужна консультация врача. В процессе консультации определяется, на какие именно зубы будут устанавливаться виниры, какого они будут цвета, какой формы. Ведь задача стоматолога — сделать улыбку привлекательной, естественной. Поэтому нужно учитывать цвет кожи, особенности овала лица и некоторые другие факторы, чтобы виниры подошли идеально. После консультации некоторое время понадобится для изготовления виниров, а уже потом врач сможет их установить.

Виниры приклеиваются целой полосой, и это очень быстро

— Наверное, этот миф родился тогда, когда интернет-магазины начали продавать какие-то странные пластиковые накладки на зубы, которые почему-то называются винирами. Никаких полос — для каждого зуба винир изготавливается отдельно и закрепляется на зубе тоже отдельно. Только так можно получить действительно идеальную улыбку мечты.

Виниры мешают и ощущаются во рту как инородное тело

— Каждый человек, скорее всего, имеет опыт установки пломбы на зуб. Насколько мешает пломба в жизни? Совсем не мешает. Как ощущается пломба во рту? Никак не ощущается. Именно с пломбой можно сравнить виниры, чтобы развеять этот миф. Пациент забывает о винирах очень быстро, они никак не ощущаются. Сами пластинки очень тонкие, они не требуют никаких изменений в привычках питания, в образе жизни. Виниры не мешают, не вызывают никакого психологического напряжения. Наоборот, с новой улыбкой человек начинает себя ощущать уверенно, он открыто улыбается, легко контактирует с другими людьми, свободно выражает свои эмоции.

Виниры могут отклеиться в любой момент

— Если виниры устанавливает профессионал, они не отклеятся, а будут служить годами и десятилетиями.

Виниры можно купить в интернет-магазине и быстро приклеить самостоятельно

— Ни в коем случае. В магазинах продаются бесполезные, а иногда просто вредные накладки на зубы, которые ничего общего с винирами не имеют.

После установки виниров можно не чистить зубы

— Зубы обязательно нужно чистить всем, и неважно, установлены у вас виниры или нет. Процедуры ухода за зубами также должны включать в себя использование ирригатора, зубной нити. Приходить к стоматологу на профилактические осмотры также нужно раз в полгода. Помните, что виниры не могут «заклеить» кариес и избавить от необходимости лечить больные зубы. Если зубы болеют, их сначала надо вылечить, а уже потом устанавливать виниры.