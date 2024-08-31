«Будет тренд осени». Стилист прокомментировал образ Ренаты Литвиновой

Стилист Анастасии Решетовой и Ксении Бородиной Алеко Надирян высказался об образе Ренаты Литвиновой. Об этом он написал в Telegram-канале.

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«Неповторимая Рената Литвинова в винтажном платье первой кутюрной коллекции Пьера Кардена. Кстати, O-силуэт (проще сказать, пузырь), в грядущих сезонах будет очень кстати!» — написал он.

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Накануне Надирян также давал фешн-советы для летних образов. К примеру, стилист уточнил, что при подборе аутфита на пляж стоит не забывать о полотенце. Также он посоветовал не бояться сочетать несочетаемое этим летом — надевать кепку в элегантный образ, а косынку в спорт-шик. Стилист уточнил, что головные уборы вошли в перечень базовых аксессуаров из-за сильного солнца.

Алеко Надирян также высмеивал дорогостоящие аксессуары от бренда Bottega Veneta. На снимках эксперт показал шапку с уткой и носки со змеями. По словам стилиста, оба предмета гардероба вместе стоят около 350 тысяч рублей.