Стилист назвал новый тренд из школьной эпохи 2000-х

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов назвал новый тренд из школьной эпохи 2000-х. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

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«Модная Заметка. Предлагаю вернуть в моду значки! Украшайте ими ваши жилетки, свитшоты, пиджаки, куртки и даже пальто! Важно: не 2-3 штучки, а все что есть у вас в запасах и даже больше!» — написал Рогов.

Накануне Александр Рогов назвал тренд осени. Он заявил, что прозрачные вещи будут актуальны осенью. Стилист также рассказал, как правильно носить просвечивающие предметы гардероба. Александр Рогов рекомендовал сочетать прозрачные платья и юбки с плотными цветными колготками или носить их поверх джинсов и брюк. К просвечивающим вещам, по словам ведущего, можно добавить верхнюю одежду: кожаную куртку, жакет или пальто.

А до этого ведущий «Модного приговора» призвал покупать вещи с коровьим принтом. По мнению стилиста, этот узор заменит леопард в наступающем сезоне. Александр Рогов посоветовал использовать принт в сумках, лоферах, мюлях, ремнях и не только.