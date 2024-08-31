Визажист рассказал, как разнообразить косметичку осенней палитрой

Косметичка нуждается в такой же осенней ревизии, как и ваш гардероб. Помадам и блескам стоит уделить особое внимание. В холодный сезон важно не только подобрать более плотные текстуры, но и разобраться в трендовой осенней палитре, с чем нам вызвалась помочь Зинаида Фомина, визажист, гример.

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Малиновая помада

Вишневый оттенок постепенно сбавляет позиции, ему на замену приходит сочный малиновый цвет. Этот трендовый цвет прекрасен тем, что его довольно просто использовать в дневном макияже, но и вечерние «луки» малиновая помада впишется идеально. В зависимости от типа губ выбирайте сатиновый или матовый финиш. Зинаида:

«Чем больше блеска, тем более вечерний образ вы получаете. Малиновые блески я, вообще, рекомендую держать в косметичке, чтобы вы были готовы к любому внезапному вечернему мероприятию».

Персиковая помада

Еще один тренд осенних косметичек — помада в персиковом оттенке. Спокойный оттенок позволит сделать акцент на макияже глаз, но при этом не даст губам потеряться на лице. Даже с таким «неконфликтным» цветом наш эксперт рекомендует использовать карандаш для губ, чтобы получить вау-эффект по итогу. Кстати, персиковую помаду можно легко использовать в качестве цветных теней и даже румян.

Коричневая помада

Спорный оттенок, но поклонников у него достаточно. Бьюти-блогеры постарались на славу — коричневые помады и блески вошли в тренды осени 2024. Эффектнее всего коричневая помада смотрится на блондинках со светлой кожей и карими глазами. Если вы подходите под этот цветотип, вам можно выбирать любую насыщенность коричневой помады, главное, не увлекаться слишком темными оттенками. В случае с коричневой помадой также стоит использовать карандаш для губ, чтобы удержать яркий оттенок в контуре губ.

Карамельный бежевый

Мягкий оттенок на замену надоевшему розовому. Цвет прекрасно смотрится в полупрозрачном нанесении. Зинаида:

«Держите в сумочке несколько блесков, один из которых — карамельный. С его помощью легко поправить макияж, причем даже без зеркала, если цвет полупрозрачный».

Если губам требуется больше ухода холодной осенью, присмотрите трендовые в этом году цветные бальзамы для губ. Карамельный бальзам — идеальное решение для поддержания губ в хорошем состоянии и придания им приятного теплого оттенка.