Визажист рассказал, как разнообразить косметичку осенней палитрой

Не только алый: маст-хэв оттенки помады в вашей косметичке на холодный сезон
Косметичка нуждается в такой же осенней ревизии, как и ваш гардероб. Помадам и блескам стоит уделить особое внимание. В холодный сезон важно не только подобрать более плотные текстуры, но и разобраться в трендовой осенней палитре, с чем нам вызвалась помочь Зинаида Фомина, визажист, гример.
Малиновая помада
Вишневый оттенок постепенно сбавляет позиции, ему на замену приходит сочный малиновый цвет. Этот трендовый цвет прекрасен тем, что его довольно просто использовать в дневном макияже, но и вечерние «луки» малиновая помада впишется идеально. В зависимости от типа губ выбирайте сатиновый или матовый финиш. Зинаида:
«Чем больше блеска, тем более вечерний образ вы получаете. Малиновые блески я, вообще, рекомендую держать в косметичке, чтобы вы были готовы к любому внезапному вечернему мероприятию».
Персиковая помада
Еще один тренд осенних косметичек — помада в персиковом оттенке. Спокойный оттенок позволит сделать акцент на макияже глаз, но при этом не даст губам потеряться на лице. Даже с таким «неконфликтным» цветом наш эксперт рекомендует использовать карандаш для губ, чтобы получить вау-эффект по итогу. Кстати, персиковую помаду можно легко использовать в качестве цветных теней и даже румян.
Коричневая помада
Спорный оттенок, но поклонников у него достаточно. Бьюти-блогеры постарались на славу — коричневые помады и блески вошли в тренды осени 2024. Эффектнее всего коричневая помада смотрится на блондинках со светлой кожей и карими глазами. Если вы подходите под этот цветотип, вам можно выбирать любую насыщенность коричневой помады, главное, не увлекаться слишком темными оттенками. В случае с коричневой помадой также стоит использовать карандаш для губ, чтобы удержать яркий оттенок в контуре губ.
Карамельный бежевый
Мягкий оттенок на замену надоевшему розовому. Цвет прекрасно смотрится в полупрозрачном нанесении. Зинаида:
«Держите в сумочке несколько блесков, один из которых — карамельный. С его помощью легко поправить макияж, причем даже без зеркала, если цвет полупрозрачный».
Если губам требуется больше ухода холодной осенью, присмотрите трендовые в этом году цветные бальзамы для губ. Карамельный бальзам — идеальное решение для поддержания губ в хорошем состоянии и придания им приятного теплого оттенка.