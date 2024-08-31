Стилист объяснил, что такое горпкор

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«Рэпер A$AP Rocky разгуливает по фестивалю Coachella 2024 в трекинговых ботинках с разноцветными шнурками. Рианну можно увидеть в спортивном костюме и походной шапочке, а актёр Адам Сэндлер был замечен в центре Лондона в объëмной куртке, напоминающей экипировку для горного туризма. Что происходит и почему селебрити — а вслед за ними блогеры, адепты стрит-фэшн и просто модники — стали одеваться так, будто они собираются в многодневный поход?», — Цветана Софронова, стилист, имиджмейкер.

Что такое горпкор стиль?

Тренд этого года — ультрамодный стиль горпкор (gorpcore). Название произошло от аббревиатуры GORP, или good old raisins and peanuts. Дословно она означает «старый добрый изюм и арахис», традиционный перекус туристов из сухофруктов и орехов.

Впервые это понятие ввёл редактор журнала The Cut Джейсон Чен в статье о новом веянии моды. Он упомянул, что горпкор пришёл на смену обычным повседневным кэжуал-образам.

Что же подразумевает этот стиль? Горпкор — современное прочтение аутдор-одежды и аксессуаров, то есть вещей для туризма, похода и путешествий. Они отличаются комфортом, свободой и функциональностью. Любители горпкора выбирают их, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность, независимость — и бескомпромиссное чувство стиля. Но как он вообще стал популярен?

История стиля горпкор

Первые намёки на горпкор начали появляться уже несколько лет назад. Тогда издание The Cut написало, что всё больше знаменитостей носят флисовую одежду, ветровки, парки, походные штаны и ботинки, а все «крутые ребята хотят выглядеть так, будто они умеют завязывать булинь» на прогулке в природном заповеднике.

На волне интереса к хайкингу и другим туристическим активностям, которые стали популярны в пандемийную эпоху, бренд аутдор-одежды The North Face и модный дом Gucci выпустили совместную коллекцию. Реклама для неё снималась в горах.

Следом ещё один производитель одежды для активного образа жизни, Arc’teryx, в коллаборации с Jil Sander разработал коллекцию вещей для зимних видов спорта, а бренд Jacquemus посвятил очередную линейку хайкингу и походам.

Во многом на популярность горпкора повлияло активное развитие индустрии туристической одежды. Здесь постоянно появляются новые яркие ткани, мембранные материалы, умные технологии и функциональные вещи.

Спортивные и туристические бренды привлекают дизайнеров и выпускают совместные коллаборации, чтобы сделать одежду для активного отдыха не только удобной, но и стильной.

Благодаря этому мода на одежду для кемпингов и походов перешла из узкоспециализированной ниши любителей «орешков и изюма» в самый настоящий мейнстрим, став невероятно популярной среди широкой аудитории. Так и возникло направление горпкор — стиль, который сегодня можно увидеть на улицах и на показах модных домов.

Как выглядит одежда горпкор-стиля?

Типичные элементы одежды горпкор-стиля:

Технологичные ткани и материалы (такие как Gore-Tex, флис, нейлон);

Функциональные детали: обилие карманов, особые молнии, непродуваемые застёжки;

Многослойность: комбинация нескольких слоёв одежды (это одно из базовых правил походной экипировки);

Вместительные рюкзаки и панамы;

Спортивная эстетика: яркие цвета, принты и логотипы, функциональные элементы.

Одежда горпкор — это про свободу, индивидуальность и функциональность. Например, панама защитит от солнца даже в самую экстремальную жару. Трекинговые ботинки — незаменимая обувь в стиле горпкор. А женские шорты и флиска — отличный комплект для нежарких дней.

Брюки в стиле горпкор выполнены из технологичной ткани. На них есть накладные карманы и функциональные детали.

Другой вариант для аутфита в стиле горпкор – яркие спортивные куртки из мембранных материалов с функциональным подкладом и проклеенными швами. Бренды выпускают как мужские, так и женские коллекции. Свитшот в спортивном стиле и сумка на пояс — идеальная база для создания горпкор-образа.

Горпкор в современном мире

На сегодняшний день одеждой в стиле горпкор никого не удивишь. Есть мировые бренды, которые стали вдохновителями этого направления. Они специализируются на аутдор-одежде. Например, всем известные The North Face, Patagonia, Arc'teryx, Columbia, Salomon.

Однако влияние горпкора просочилось и в другие стили одежды. Например, в стритвэр и кэжуал. Они стали более спортивными и функциональными.

Среди преимуществ одежды в стиле горпкор — комфорт, практичность, долговечность, простота в уходе, возможность легко комбинировать вещи между собой.

Из недостатков — она довольно дорогая, а возможности для самовыражения у неё всё-таки ограниченные. Горпкор-вещи подходят для активного отдыха, повседневных образов на каждый день, учёбы, иногда — работы. Но вряд ли они будут уместны на торжественном или деловом мероприятии.

И всё же этот стиль по праву стал одним из трендов в мире моды. «Старый добрый изюм и арахис» шагает по планете, сочетая в себе функциональность и эстетику.