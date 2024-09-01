В Душанбе прошел фестиваль-шоу национальной одежды

В Душанбе впервые прошел фестиваль-шоу национальной одежды. Дизайнеры Таджикистана представили коллекции традиционных нарядов. На колоритном празднике побывала и корреспондент телеканала «МИР 24» Карина Нарзикулова.

За кулисами суета. Идут последние приготовления. Для показа национальной одежды необходима королевская осанка и медленная походка, чтобы зрители могли рассмотреть все узоры. Главное надежно закрепить все детали костюма.

«Таджикский наряд сам по себе очень богатый, культура у нас очень богатая. Поэтому очень важны головные уборы, важно их зафиксировать невидимками, а сверху у нас платки шифоновые», – показал хореограф-постановщик Тадж Салим.

Показ открыли старинной коллекцией нарядов с вышивкой чакан. Многим больше 100 лет. В качестве моделей на подиуме заслуженные работницы культуры республики. Организатор мероприятия – модельер Хуршед Сатторов. На фестивале дизайнер представил три коллекции «Мавлоно» – наряды, напоминающие одеяние восточной принцессы, и «Эй Санам!» – строгие костюмы и платья, украшенные сюзане, эта одежда уже покорила подиумы Парижа. Коллекция «Зардузи» блистала на подиуме впервые. Узоры из золотого шитья выполняются вручную. Такие наряды часто надевают на свадьбы.

«Мы собрали все самое лучшее, что есть в нашей истории. Это исторические костюмы всех регионов Таджикистана. И также те дизайнеры, которые были вдохновлены историческими нарядами, узорами, орнаментами, тканями, мы все это превратили в костюмы, которые на сегодняшний день актуальны и носибельны», – сказал модельер, организатор Хуршед Сатторов.

В показе принимают участие еще пять молодых дизайнеров. Все используют отечественные ткани атлас и адрас, натуральный шелк и хлопок. Например, это пиджаки с элементами из бархата из старинной ткани «Бекасаб», из нее раньше шили чапаны.

«В своей коллекции я использую старые ткани. Также я использую шероз ручной работы и, конечно, попур с узором памирский», – отметила дизайнер Лайло Хабиби.

Фестиваль проходит по инициативе министерства культуры страны, которое выступает за популяризацию национальной одежды.

«Наша главная цель – возрождение таджикской национальной одежды, как на выход, так и в повседневности. Это мероприятие организовано с целью познакомить население с различными вариациями нашего богатого разнообразия одежды», – сказал начальник управления культуры Министерства культуры Республики Таджикистан Хуршед Низоми.

Среди гостей официальные лица, звезды отечественной эстрады и простые жители Душанбе.

«Это наша, таджикская, национальная принадлежность. Мы должны всегда помнить о своей культуре, корнях. И что может быть прекраснее нашего наряда восточного», – призналась певица Парвина Юсуфи.

Сочетание таджикских этнических мотивов с современной одеждой – новое направление в Таджикистане. Его можно увидеть как в повседневной одежде, так и в той, которую носят на официальные мероприятия.

После показа дизайнерам вручили дипломы за возрождение национальной одежды.