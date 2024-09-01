Популярная в 1980-х стрижка стала трендом у звезд

Стрижка маллет, которая была популярна в 1980-х годах, вновь стала трендом среди молодых голливудских звезд, пишет New York Post. Отмечается, что такой прической на красной дорожке похвастались актеры Пол Мескал, Джейкоб Элорди и Остин Батлер, а также певец Гарри Стайл.

Звездный парикмахер Райан Льюис рассказал, что треть его клиентов обращаются к нему за маллетом. При этом издание отмечает, что раньше эта прическа считалась «традиционно спорной», ассоциировалась с бунтарским духом и часто высмеивалась. Однако теперь опрошенные изданием читательницы рассказали, что считают мужчин с такими прическами уверенными в себе и независимыми от мнения окружающих.

Ранее стилист-парикмахер Галина Тоторина заявила, что стрижка маллет на длинные волосы визуально стройнит лицо. По ее словам, лицо кажется худее из-за челки и прядей по бокам.

Стилист подчеркнула, что если волосы средней длины, то лучше их выпрямить. Когда они будут доставать до ключицы, шея будет казаться длиннее, а лицо — стройнее. Однако, если сделать объем в такой стрижке, может быть обратный эффект, и лицо станет визуально шире.

Если волосы недлинные, по бокам они должны быть минимум на три сантиметра короче, чем сверху, добавила Тоторина. Также можно выбрить виски, если волосы короткие, это может сделать лицо визуально меньше.