Популярная модель показала фигуру в бикини

Американская модель Девон Виндзор поделилась снимками с отдыха в Сен-Тропе. Соответствующий пост опубликован на ее странице в Instagram* (соцсеть запрещена в РФ).

© @devwindsor

30-летняя популярная манекенщица показала фигуру в прозрачном юбке длины макси, надетой поверх бикини черного цвета. Знаменитость снялась на борту яхты в бандане и соломенной шляпе. Из аксессуаров на ней были — крупное колье и несколько золотых колец. На одном из фото инфлюэнсер также позировала в солнцезащитных очках на фоне джакузи.

В июне немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум также снялась без штанов и показала видео фанатам. Она позировала в облегающей кофте бордового цвета и кружевных трусах.

*соцсеть запрещена в РФ.