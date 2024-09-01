Кейт Бланшетт снялась в топе из кристаллов

Голливудская актриса Кейт Бланшетт вышла в свет в откровенном образе. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

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55-летняя Кейт Бланшетт посетила закрытый ужин Armani Beauty, который прошел 30 августа в рамках Венецианского кинофестиваля. Актриса выбрала для светского мероприятия топ из кристаллов, который дополнила черными широкими брюками с завышенной талией, лодочками и бриллиантовыми серьгами. Визажисты сделали знаменитости макияж в нюдовых тонах, а стилисты — легкие локоны.

На днях Кейт Бланшетт отшутилась, когда ее спросили, в каком наряде она собирается пойти на венецианскую премьеру сериала «Все совпадения случайны».

«Я пойду голой», — заявила знаменитость, после чего в зале раздался смех.

До этого звезда «Властелина колец» вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля в платье, палитра которого напоминает цвета палестинского флага. Бланшетт появилась в наряде на премьере фильма «Ученик» в Каннах.

Интернет-пользователи восприняли выход актрисы как политическое заявление. При этом сама Бланшетт не стала комментировать эту информацию.

Ранее Брэд Питт вышел на публику с возлюбленной в Венеции.