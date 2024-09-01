Супермодель Беллу Хадид засняли в бикини в Малибу

Супермодель и бизнесвумен Беллу Хадид засняли в купальнике. Фото опубликованы на сайте Page Six.

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Папарацци подловили 27-летнюю Беллу Хадид 28 августа, когда она отдыхала с подругами на пляже в Малибу. Супермодель была одета в бежевое бикини и коричневые солнцезащитные очки. Знаменитость засняли без косметики и с мокрыми распущенными волосами. На снимках модель купалась в океане.

На днях Белла Хадид опубликовала фото, на которых позировала в нежно-розовом платье с декольте до талии и открытой спиной. При этом супермодель отказалась от бюстгальтера. Звезда подиумов дополнила наряд массивными украшениями: колье с цветком и жемчужиной и кольцами. Визажисты сделали Хадид макияж с золотыми тенями и розовыми румянами, а стилисты завили волосы в локоны и собрали пучок с прядями у лица. Супермодель была запечатлена с парфюмами своей марки.

В феврале Белла Хадид объявила о запуске своего бренда бесспиртовой парфюмерии. В основе духов: снежные грибы, масла камелии, оливы, миндаля, ши и жожоба. Парфюмы появились в продаже 5 мая. А на прошлой неделе звезда снялась в прозрачном боди из страз для новой рекламы марки.

Ранее Джиджи Хадид и Брэдли Купера засняли за страстными поцелуями на яхте.