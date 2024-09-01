Валя Карнавал ответила на слухи, что похудела с помощью «Оземпика»

Блогерша Валя Карнавал опровергла в беседе с Prozvezd, что применяла препарат «Оземпик».

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«Оземпик» стал популярным средством для похудения среди мировых звезд, однако предназначен для лечения сахарного диабета 2-го типа. Карнавал уверила, что не сидит ни на каких «чудесных таблетках» и тем более уколах. Она заявила, что с поддержанием себя в форме ей помогает высыпание. Она также ест умеренными порциями и занимается спортом.

«Совсем недавно завязала наконец-то с порочным кругом диет, после которых столь же стремительно набираешь вес... и больше, чем потерял. Теперь я знаю: могу по факту есть все что угодно, но небольшими или умеренными порциями. Также важно заниматься спортом и не объедаться вкусняшками-вредняшками на ночь. И все будет супер!» — поделилась блогерша.

Карнавал известна по своим юмористическим роликам в социальных сетях. В 2021-м она дебютировала в кино. Блогерша сыграла Люсю в фильме Дмитрия Невзорова «Отпуск». В сентябре 2023 года стало известно, что Карнавал снялась в комедийном сериале «Экстрим».

Ранее Валя Карнавал похвасталась новым автомобилем за 10 млн рублей.