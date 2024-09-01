Модель Эмили Ратаковски выложила видео в платье с глубоким декольте

Модель и актриса Эмили Ратаковски показала фигуру в откровенном платье. Знаменитость опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

33-летняя Эмили Ратаковски была запечатлена в зеленом облегающем макси-платье Gucci 2004 года с глубоким декольте, которое было украшено бахромой. Над нарядом работал дизайнер Том Форд. Модель дополнила образ серьгами и бриллиантовыми кольцами. Визажисты сделали актрисе вечерний макияж с черными стрелками и нюдовыми губами, а стилисты — голливудскую укладку. Знаменитость позировала стоя на балконе. В этом образе Эмили Ратаковски отправилась на премьеру фильма «Поле боя», которая состоялась 31 августа на Венецианском кинофестивале.

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На днях Эмили Ратаковски стала новым лицом журнала Perfect. На одном из кадров модель была запечатлена в откровенном образе. Звезда позировала в прозрачном платье, черном бюстгальтере, леопардовых трусах, блестящих колготках и босоножках на каблуках. На обложке знаменитость предстала в черном облегающем платье с металлическим лифом. Визажисты сделали Эмили Ратаковски нюдовый макияж, а стилисты подобрали огромный парик с локонами.

Ранее «ангел» Victoria's Secret вышла в свет в «голом» платье без бюстгальтера.