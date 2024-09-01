Модель Эмили Ратаковски выложила видео в платье с глубоким декольте

Модель и актриса Эмили Ратаковски показала фигуру в откровенном платье. Знаменитость опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
33-летняя Эмили Ратаковски была запечатлена в зеленом облегающем макси-платье Gucci 2004 года с глубоким декольте, которое было украшено бахромой. Над нарядом работал дизайнер Том Форд. Модель дополнила образ серьгами и бриллиантовыми кольцами. Визажисты сделали актрисе вечерний макияж с черными стрелками и нюдовыми губами, а стилисты — голливудскую укладку. Знаменитость позировала стоя на балконе. В этом образе Эмили Ратаковски отправилась на премьеру фильма «Поле боя», которая состоялась 31 августа на Венецианском кинофестивале.
На днях Эмили Ратаковски стала новым лицом журнала Perfect. На одном из кадров модель была запечатлена в откровенном образе. Звезда позировала в прозрачном платье, черном бюстгальтере, леопардовых трусах, блестящих колготках и босоножках на каблуках. На обложке знаменитость предстала в черном облегающем платье с металлическим лифом. Визажисты сделали Эмили Ратаковски нюдовый макияж, а стилисты подобрали огромный парик с локонами.
Ранее «ангел» Victoria's Secret вышла в свет в «голом» платье без бюстгальтера.