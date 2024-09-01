В Сети обсуждают фото Селены Гомес без макияжа и фотошопа

Певица и актриса Селена Гомес восхитила поклонников выходом без макияжа и укладки. Комментарии опубликованы на сайте Daily Mail.

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29 августа папарацци подловили Селену Гомес, когда она выходила из заведения Subway. Поп-исполнительница появилась на публике в серой рваной футболке с принтом и черных брюках. Певица также надела наушники и золотые кольца, в том числе одно из тех, которое предположительно выглядит как обручальное. Знаменитость была запечатлена без косметики и с распущенными волосами.

Читатели Daily Mail принялись обсуждать внешний вид Селены Гомес.

«Без макияжа она выглядит намного моложе», «Без косметики она выглядит совсем юной, как школьница», «Она все еще выглядит как подросток», «Естественная красота», «Она красивая от природы, и ей не нужен весь этот макияж», — писали интернет-пользователи в комментариях.

Недавно возникли слухи о помолвке Селены Гомес и Бени Бланко. Певица выложила фото с возлюбленным, сделанное в ванне. На снимке артистка прикрыла безымянный палец правой руки смайликом в виде сердца. А позже журналисты заметили, что Селена Гомес в TikTok подписалась на свадебное агентство CMG Weddings & Events.

Ранее 41-летняя Энн Хэтэуэй показала честное фото с акне.