Модель Стелла Максвелл показала фигуру в прозрачном платье

«Ангел» Victoria's Secret и модель Стелла Максвелл вышла в свет в провокационном образе. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

© globallookpress

Стелла Максвелл стала гостьей премьеры фильма «Поле боя», которая состоялась 31 августа на Венецианском кинофестивале. Модель выбрала для светского мероприятия прозрачное платье с белыми вставками. При этом знаменитость не стала надевать бюстгальтер. «Ангел» Victoria's Secret дополнила наряд нежно-розовыми босоножками на каблуках и бриллиантовым колье. Визажисты сделали модели макияж с черными стрелками и розовыми губами, а стилисты — небрежную укладку.

© Газета.ru

На мероприятии также появились Эмили Ратаковски, Аарон Тейлор-Джонсон, Ева Грин, Тони Гаррн и другие знаменитости.

Прошлой весной Стелла Максвелл появилась на вечеринке в Каннах в необычном образе. Модель появилась на публике в платье с многочисленными вырезами и разрезами до бедра, скрепленными английскими булавками. Черный наряд с металлическим отливом украшала бахрома. При этом знаменитость не стала надевать нижнее белье.