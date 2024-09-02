Что делать с челкой, пока она не отрастет

Отращивание челки – это возможность посмотреть на себя по-новому, попробовать различные стили и найти то, что тебе действительно подходит. "Рамблер" расскажет, что с ней делать, чтобы она не мешала и выглядела стильно.

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Эксперименты с укладкой

Челка на стадии отращивания – отличный повод попробовать новые способы укладки. Например, можно начать зачесывать ее набок. Это создает романтичный и легкий образ, добавляет движения прическе. Если хочется чего-то более структурированного, можно попробовать уложить челку назад с помощью геля или мусса, чтобы она органично вписалась в общую прическу.

Заколки и аксессуары

Заколки, невидимки, ободки – все это не только функционально, но и модно. Подбери аксессуары под свой стиль и меняй их каждый день. Сегодня это может быть нежная жемчужная заколка, завтра – яркий ободок, который станет акцентом твоего образа. Они помогут не только убрать челку с лица, но и добавить изюминку в твой лук.

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Вдохновение из прошлого

Вспомни о ретро-прическах. В 60-е годы была популярна укладка челки на бок с объемом у корней. Можно добавить винтажности образу, используя повязку или широкий обруч, как это делали звезды того времени. Такая прическа выглядит очень стильно и при этом убирает челку с лица.

Естественный вид

Иногда лучший вариант – это просто оставить челку такой, какая она есть, добавив немного текстуры. Используй легкий текстурирующий спрей, чтобы придать волосам живость и объем. Этот вариант особенно хорош для тех, кто предпочитает естественный и небрежный стиль.

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