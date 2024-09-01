Стилист рассказал о трендовых юбках осени

Выбрать юбку бывает ничуть не проще, чем найти джинсы с подходящей посадкой. Однако представить осенний гардероб без самого женственного элемента одежды просто невозможно. Стилист Светлана Яковлева рассказала нам о трендах холодного сезона.

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Юбки из трикотажа

Прекрасный выбор для повседневных «луков». Светлана:

«Трикотажная юбка за счет плотного прилегания подчеркнет все ваши формы, и еще она не даст переохладиться».

Подобную модель можно носить до первых холодов, но при правильном подборе верхней одежды, можно продолжать носить такую юбку и в серьезный минус. При выборе юбки обращайте внимание на качество швов, так как на трикотаже очень заметны все дефекты.

Кожаные юбки

Кожаные юбки до колена и ниже — супертренд осени 2024. Если весной мы носили кожаные модели в горчичном и светло-коричневом цвете, то этой осенью стилисты настоятельно рекомендуют обратить внимание на черные и шоколадные цвета. Светлана:

«Дополните кожаную юбку широким поясом в тон юбки, чтобы подчеркнуть талию. Кожаная юбка "дружит" с классическими пальто, но вот с косухами осторожнее — можно перегрузить образ кожей».

Атласные юбки

Мы носили атласные юбки все лето, но и этой осенью атласные юбки никуда не собираются уходить. Трудно придумать что-то более женственное и мягкое для создания вечернего образа. Для дневных образов подойдут светлые атласные юбки с объемным свитером, на пару тонов отличающимся от цвета юбки. Если хочется больше дерзости, смело выбирайте анималистичный принт на юбке.

Прозрачные юбки

Универсальная модель, которую многие боятся использовать для дневных «луков», и очень зря. Наш эксперт рекомендует выбирать полупрозрачные юбки с подкладкой до середины юбки, чтобы оставался свободный край из прозрачного материала, полностью перекрывать эффектную особенно юбки точно не стоит. Юбку из полупрозрачных материалом можно комбинировать как с кардиганами, так и с объемными рубашками. Смотрите, чтобы в вашем образе были закрыты плечи, если ваш выбор пал именно на эту юбку.