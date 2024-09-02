«Самая сексуальная спортсменка мира» показала лицо без макияжа

Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, показала внешность без макияжа. Кадры появились в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

25-летняя легкоатлетка запечатлела себя во время пробежки. Она предстала в черном спортивном топе-бра и мини-шортах.

Знаменитость уложила волосы в высокий хвост и отказалась от косметики, запечатлев лицо крупным планом.

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Ранее в августе лишенная бронзовой медали Олимпийских игр 2024 года американская гимнастка Джордан Чайлз показала фигуру в бикини.