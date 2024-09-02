Косметолог рассказала, как правильно подобрать средства для ухода за кожей

Средства для ухода за кожей подбирают в зависимости от ее типа, заявила в беседе с NEWS.ru косметолог, член Российского общества дерматовенерологов и косметологов (РОДВиК) кандидат медицинских наук Ольга Нелюбова. По ее словам, существует несколько типов кожи лица: сухая, нормальная, жирная и комбинированная. Они различаются в зависимости от активности сальных желез.

Деятельность сальных желез играет важную роль в образовании защитного слоя кожи, предотвращает обезвоживание, защищает от агрессивных факторов внешней среды, от раннего старения. Поэтому для каждого типа кожи необходим определенный и грамотный уход, — сказала эксперт.

Косметолог заявила, что обладателям нормальной кожи повезло, поскольку она не требует особых усилий для поддержания хорошего внешнего вида. Такая кожа достаточно увлажнена, отличается матовостью, отсутствуют элементы акне. Для нормальной кожи в уходе подойдут любые средства, которые можно применять для увлажнения и легкого обновления.

По мнению врача, при жирном типе кожи сальные железы активно работают на всем лице. В таком случае придется приложить усилия, чтобы жирная кожа не привела к развитию акне. Она добавила, что на такой коже медленнее формируются морщины, поскольку она хорошо защищена от неблагоприятных факторов внешней среды и редко бывает обезвоженной.

Нелюбова отметила, что сухая кожа является обезвоженной вследствие повреждения водно-липидной мантии и низкой выработки кожного сала. Периодическое шелушение, ощущение стягивания кожи — частые симптомы. Наружные уходовые средства должны быть без спирта, агрессивных кислот, с большим содержанием питательных веществ, сказала она. Нужно исключить скрабы и применять восстанавливающие маски несколько раз в неделю.

Эксперт добавила, что комбинированная кожа лица встречается нередко. Она характеризуется неравномерной продукцией кожного сала в так называемой Т-области лица (лоб, нос, подбородок), в то время как кожа в щечно-скуловой области может быть нормальной или сухой.

Ранее врач-косметолог Нана Носарева заявила, что сон по восемь часов поможет бороться с утренними отеками лица. По ее словам, не стоит также злоупотреблять жирной и соленой едой на ночь.