Собчак прозвали председателем совхоза из-за наряда за 278 тысяч рублей

Российскую телеведущую Ксению Собчак прозвали председателем совхоза из-за наряда на видео. Соответствующий ролик она разместила на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя журналистка опубликовала кадры, на которых прошлась в черном шифоновом платье Prada длины миди. Известно, что стоимость такого изделия составляет 2800 евро (278 тысяч рублей).

Знаменитость также надела черный ремень на талию и коричневые туфли-лодочки. Свой образ она завершила укладкой и макияжем с ярко-красной помадой. Вдобавок Собчак воспользовалась большой черной сумкой.

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Пользователи сети оценили образ журналистки в комментариях под постом.

«Председатель совхоза», «Образ очень старит. Плюс 10 лет. Да и характер не совпадает с внешним видом», «В собес за пенсией», «В этом платье Ксения похожа на работницу ЖЭКа», «Очень неудачная длина юбки, не подходит», «На 50-55 лет образ, а то и на все 60», — высказались они.

В августе Наташу Королеву и Тарзана прозвали клоунами в сети за наряды на свадьбе сына. Для упомянутого торжества 51-летняя эстрадная исполнительница выбрала белое укороченное платье, расшитое перьями, с массивным поясом серебряного цвета.