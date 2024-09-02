Певица Ольга Серябкина снялась в прозрачном платье после похудения

Экс-солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина снялась в "голом" платье после похудения. Знаменитость опубликовала видео в Instagram. 39-летняя Ольга Серябкина позировала в черном вязаном платье, под которое надела бикини в тон. Поп-исполнительница сделала естественный макияж и распустила волосы. Знаменитость танцевала на улице.

В конце июля Ольга Серябкина опубликовала видео, где сообщила, что похудела. Экс-солистка группы SEREBRO была запечатлена в черном топе с глубоким декольте и леопардовых велосипедках, которые приспустила, чтобы продемонстрировать свой живот.

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Ольга Серябкина стала известной после работы в группе SEREBRO. Артистка присоединилась к коллективу в 2006 году. Группа дебютировала на конкурсе "Евровидение-2007", где заняла третье место. В 2009-м группа выпустила первый студийный альбом "ОпиумRoz". В 2018-м артистка объявила об уходе из коллектива. В 2019-м поп-исполнительница выпустила сольный альбом "Косатка в небе". Ольга Серябкина вышла замуж за бывшего сотрудника лейбла MALFA Георгия Начкебию в 2020 году. В ноябре 2021-го экс-солистка группы SEREBRO родила сына Луку.