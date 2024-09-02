Бывший «ангел» Victoria's Secret вышла в свет в откровенном образе

Новозеландская топ-модель Стелла Максвелл посетила премьеру фильма «Поле боя» на Венецианском кинофестивале в прозрачном образе. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

Бывший «ангел» Victoria's Secret вышла в свет в откровенном сетчатом платье с белыми вставками, которые частично прикрывали ее тело. При этом от бюстгальтера она оказалась.

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Помимо этого, манекенщица надела босоножки на платформе и высоком каблуке. Ее образ завершало массивное бриллиантовое колье, небрежная укладка и макияж.

В августе Тайра Бэнкс объявила о возвращении на подиум спустя 19 лет. Американская супермодель, актриса и телеведущая разместила ролик, в котором вручила модели Джиджи Хадид приглашение на показ бренда Victoria's Secret.