Ева Лонгория снялась в прозрачном платье на красной дорожке

Голливудская актриса Ева Лонгория появилась на публике в откровенном наряде. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

© globallookpress

49-летняя Ева Лонгория стала гостьей гала-вечера amfAR, который прошел 1 сентября в рамках 81-го Венецианского кинофестиваля. На светском мероприятии актриса показала ягодицы, надев черное макси-платье, которое состояло из боди в пайетках и прозрачной юбки. Звезда «Отчаянных домохозяек» дополнила образ бриллиантовыми серьгами, босоножками на каблуках и множеством колец. Визажисты сделали Лонгории вечерний макияж с черными стрелками и нюдовой помадой, а стилисты — высокий хвост.

© globallookpress

В мае актриса снялась в спортзале. Ева Лонгория выложила видео со своей тренировкой на батуте. Знаменитость чередовала прыжки на одной и двух ногах. Одновременно с этим она выполняла разведение гантелей в стороны.

Недавно папарацци показали, как Ева Лонгория выглядит в купальнике в реальной жизни. Фотографы подловили актрису, когда она гуляла по пляжу. Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» была запечатлена в оранжевом бикини.