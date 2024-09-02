Девять классных хайлайтеров, с которыми кожа засияет

9 классных хайлайтеров, с которыми ваша кожа засияет
Пудра, стик, жидкая текстура или гибрид — хайлайтер в том или ином виде можно найти практически в любой косметичке. Сиять (а не блестеть) хочется всегда и везде. Собрали 9 средств с таким желанным мерцающим эффектом.
Хайлайтер Wonder Me Glow, PUPA Milano
Гибридный хайлайтер — это успешный союз геля и пудры, в результате которого мы имеем зеркальное сияние без припыленного финиша. Маленький лайфхак: средство рекомендуется наносить подушечками пальцев для придания образу большей чувственности.
Пудра-хайлайтер Satin Duo Highlighter, BABOR
Двухцветная запеченная пудра помогает расставить акценты на скулах, под бровями и на спинке носа. Сияющий эффект достигается за счет ультратонких пигментов, которые подсвечивают необходимые зоны, делая черты выразительнее.
Сыворотка-хайлайтер Lab Biome Smart, Natura Siberica
Будучи хайлайтером, средство выравнивает тон кожи и придает ей сияние. А формат сыворотки обеспечивает необходимый уход. За это отвечает липосомальный гидролат арники камчатской, который успокаивает кожу, снимает следы усталости и ускоряет регенерацию.
Хайлайтер META GLOW, Essence
Дуохромный хайлайтер подразумевает перелив двух оттенков в зависимости от того, под каким углом посмотреть. Получается эффект голограммы, отвечающий теме метавселенных, которой вдохновлялись эксперты при создании средства.
Хайлайтер Solar, Influence Beauty
Если использовать пушистую кисть, вы получите легкое ненавязчивое сияние, которое, впрочем, хорошо освежает взгляд. А для более интенсивного эффекта стоит наносить хайлайтер на влажную кожу. Легкий золотистый оттенок подойдет и для самой светлой кожи.
Хайлайтер Sexy Glow Skin Perfector, Romanovamakeup
Нежная кремовая текстура средства обеспечивает легкое нанесение и ощущение невесомости. А благодаря мельчайшим светоотражающим частицам кожа приобретает естественное сияние и становится визуально более гладкой.
Хайлайтер Dr. Hauschka
Натуральные светоотражающие пигменты расставляют мерцающие акценты, правильно подчеркивая выступающие участки лица. В составе частицы натурального шелка и экстракт гамамелиса виргинского, которые деликатно ухаживают за кожей. Хайлайтер также можно использовать как тени для век.
Хайлайтер-стик Anastasia Beverly Hills
Кремовый стик легко тает, аккуратно распределяясь тонким слоем по поверхности лица. Продукт оснащен удобной кистью, с помощью которой можно растушевать хайлайтер и тем самым добиться максимально натурального оттенка и сияния.
Хайлайтер Metallized Champagne, Krygina Cosmetics
Рассыпчатый продукт с металлизированным блеском можно использовать не только для лица, но и для тела и даже для волос. Это стопроцентный пигмент, а значит, средство не поменяет свой оттенок при нанесении на кожу.