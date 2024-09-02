Девять классных хайлайтеров, с которыми кожа засияет

Пудра, стик, жидкая текстура или гибрид — хайлайтер в том или ином виде можно найти практически в любой косметичке. Сиять (а не блестеть) хочется всегда и везде. Собрали 9 средств с таким желанным мерцающим эффектом.

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Хайлайтер Wonder Me Glow, PUPA Milano

Гибридный хайлайтер — это успешный союз геля и пудры, в результате которого мы имеем зеркальное сияние без припыленного финиша. Маленький лайфхак: средство рекомендуется наносить подушечками пальцев для придания образу большей чувственности.

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Пудра-хайлайтер Satin Duo Highlighter, BABOR

Двухцветная запеченная пудра помогает расставить акценты на скулах, под бровями и на спинке носа. Сияющий эффект достигается за счет ультратонких пигментов, которые подсвечивают необходимые зоны, делая черты выразительнее.

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Сыворотка-хайлайтер Lab Biome Smart, Natura Siberica

Будучи хайлайтером, средство выравнивает тон кожи и придает ей сияние. А формат сыворотки обеспечивает необходимый уход. За это отвечает липосомальный гидролат арники камчатской, который успокаивает кожу, снимает следы усталости и ускоряет регенерацию.

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Хайлайтер META GLOW, Essence

Дуохромный хайлайтер подразумевает перелив двух оттенков в зависимости от того, под каким углом посмотреть. Получается эффект голограммы, отвечающий теме метавселенных, которой вдохновлялись эксперты при создании средства.

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Хайлайтер Solar, Influence Beauty

Если использовать пушистую кисть, вы получите легкое ненавязчивое сияние, которое, впрочем, хорошо освежает взгляд. А для более интенсивного эффекта стоит наносить хайлайтер на влажную кожу. Легкий золотистый оттенок подойдет и для самой светлой кожи.

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Хайлайтер Sexy Glow Skin Perfector, Romanovamakeup

Нежная кремовая текстура средства обеспечивает легкое нанесение и ощущение невесомости. А благодаря мельчайшим светоотражающим частицам кожа приобретает естественное сияние и становится визуально более гладкой.

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Хайлайтер Dr. Hauschka

Натуральные светоотражающие пигменты расставляют мерцающие акценты, правильно подчеркивая выступающие участки лица. В составе частицы натурального шелка и экстракт гамамелиса виргинского, которые деликатно ухаживают за кожей. Хайлайтер также можно использовать как тени для век.

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Хайлайтер-стик Anastasia Beverly Hills

Кремовый стик легко тает, аккуратно распределяясь тонким слоем по поверхности лица. Продукт оснащен удобной кистью, с помощью которой можно растушевать хайлайтер и тем самым добиться максимально натурального оттенка и сияния.

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Хайлайтер Metallized Champagne, Krygina Cosmetics

Рассыпчатый продукт с металлизированным блеском можно использовать не только для лица, но и для тела и даже для волос. Это стопроцентный пигмент, а значит, средство не поменяет свой оттенок при нанесении на кожу.