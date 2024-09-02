Алена Белая раскрыла секреты профессионального макияжа для фотосессии

Многие девушки жалуются, что плохо получаются на фотографиях. На самом деле — нет не фотогеничных людей. Есть мастерство фотографа и некоторые нюансы мейкапа, которые нужно взять на вооружение.

«Фотосессии, макияж для работы в кадре или мероприятия — это три совершенно разных типа макияжа. Все зависит от освещения и заднего плана. Если это хромакей, то нужен один тон. Если это фотосъемка, то совершенно другой, более естественный», — рассказывает Алена Белая.

Как выбрать тональный крем

Важно хорошо подготовить лицо и воспользоваться тональным кремом со средней или высокой укрывающей способностью.

«Если под софитами придется сидеть 2—3 часа, то нужен более плотный тон, но наносится он легко, чтобы не создавать лишних слоев», — советует Алена.

Матовые текстуры в тональном креме лучше не использовать. Отдавайте предпочтение живым лайт-текстурам и потом закройте их пудрой.

Нужен ли хайлайтер

Алена:

«Камеры не любят неожиданные сияющие пятна, это касается любых продуктов со светоотражающими частичками. Особенно хайлайтера — под ярким светом перебор с ним создаст эффект жирного лица. Не используйте тон с блестками, он будет выглядеть как жирный блеск на фото и видео».

Однако, по словам телеведущей, совсем без хайлайтера не обойтись — он освежает лицо.

Его можно использовать на фотосессии, если это видеосъема, наносить хайлайтер нужно только на кончик носа и в уголки глаз.

«В этом случае более подходящим будет жидкий хайлайтер или иллюминайзер. Не нужно выбеливать участки под глазами, если нужно закрыть синяки. Лучше первым слоем наложить хайлайтер и затем сделать тон на лице», — советует телеведущая.

«Контуринг носа лучше делать только на кончике. Нарисуйте восклицательный знак хайлайтером на носу. Это поможет сделать его более узким».

Макияж глаз

Если вы не обладаете густыми и длинными ресницами, Алена советует использовать накладные — они помогут «открыть взгляд».

«Не подводите нижнее веко. Сделайте стрелку. Стрелка может быть тушеванной или графичной и должна быть прямой, не в виде галочки. Используйте коричневые тени широкой кистью и подчеркните уголки глаз хайлайтером».

Брови

Это злободневная тема. Уж что мы только с ними ни делали: выщипывали, отращивали, делали татуаж, придавая изогнутую форму. Каковы же модные тенденции сейчас?

«Если раньше, еще год назад, было модно делать брови треугольничком, домиком, то сейчас более прямые. Подмажьте уголочек верха бровей, это сделает их более прямыми и вытянутыми», — рассказывает Алена.

Губы

Алена:

«Прокрасьте губы карандашом, чуть выходя за контур и сделайте их такой формы, какой захотите. Ну и желательно припудривать контур губ для того, чтобы контур не смазался».

Вы готовы выйти к софитам!