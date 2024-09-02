Модель Лили-Роуз Депп приняла участие в откровенной фотосессии

Дочь Джонни Деппа, модель и актриса Лили-Роуз Депп, приняла участие в откровенной фотосессии. Снимки опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

25-летняя Лили-Роуз Депп была запечатлена топлес на пляже. Модель надела розовые плавки и прикрыла голую грудь руками. Дочь Джонни Деппа распустила волосы и отказалась от макияжа.

© Газета.ru

В мае Лили-Роуз Депп снялась в провокационном образе для All In Studio. Она позировала в черном топе с вырезами на груди, который дополнила белым твидовым жакетом Chanel, голубой трикотажной юбкой и бежевыми туфлями на каблуках.

Прошлым летом состоялась премьера сериала «Кумир» с дочерью Джонни Деппа в главной роли. История рассказывает о молодой поп-звезде (Лили-Роуз Депп), которая начинает встречаться с загадочным хозяином ночного клуба и членом тайного культа в Лос-Анджелесе (The Weeknd).

После премьеры драматического сериала на Каннском кинофестивале кинокритики поставили «Кумиру» всего 9 баллов из 100 на агрегаторе кинорейтинга Rotten Tomatoes. На Metacritic же лента получила всего 27 баллов из 100. Рецензенты указали, что сериал, по их мнению, содержит в себе массу «переработанных идей».