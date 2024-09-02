C чем и как носить туфли Мэри Джейн осенью 2024

Туфли Мэри Джейн — классика, которая всегда остается в тренде, но этой осенью это абсолютный мастхэв. Эти элегантные туфли с ремешком через подъем особенно популярны в в межсезонье благодаря их универсальности и возможности вписать их в любой стиль. Вот несколько советов, с чем и как их сочетать.

С платьями и юбками

Туфли Мэри Джейн идеально подходят для создания романтического образа с платьями и юбками.

«Особенно хорошо они смотрятся с платьями в стиле ретро или с юбками миди длины. Добавьте плотные колготки и уютный свитер для создания теплого осеннего наряда — или кожаную куртку, если вам хочется немного более дерзкий вариант. Да, кстати, и туфли для томной барышни тоже бывают с шипами», — рассказывает стилист Маша Ведерникова.

С брюками и джинсами

Эти туфли легко интегрируются в повседневные образы с брюками и джинсами. Узкие джинсы или укороченные брюки позволят показать ремешок и элегантный дизайн туфель. Для создания офисного стиля сочетайте туфли Мэри Джейн с классическими брюками и блузой.

С носками

Туфли Мэри Джейн часто носят с носками, особенно в холодное время года.

«Это могут быть как аккуратные тонкие носки, так и более плотные, шерстяные и объемные модели. Такой прием добавляет образу легкости и игривости, а также согревает в прохладную погоду», — говорит стилист.

С жакетами и кардиганами

Для создания стильного и уютного осеннего образа сочетайте туфли Мэри Джейн с жакетом или длинным кардиганом. Пиджак придаст строгости и элегантности, а кардиган добавит комфорта и тепла. Ну, а когда станет совсем прохладно, время надеть пальто. И тут оно тоже будет уместно!

С яркими акцентами

Туфли Мэри Джейн могут быть отличным дополнением к наряду с яркими акцентами. Выбирайте модели с интересными деталями: лакированные, с декоративными пряжками или ремешками. Они станут центральным элементом вашего образа, привлекая внимание и добавляя индивидуальности.

С колготками и леггинсами

С наступлением холодов туфли Мэри Джейн можно носить с плотными колготками или леггинсами. Это не только практично, но и стильно, особенно если подобрать колготки в тон обуви или использовать контрастные цвета для создания интересного акцента.