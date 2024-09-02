Восемь продуктов, которые вызывают акне

Каждый раз, когда мы видим, что на коже появляется новый прыщ, мы инстинктивно тянемся к новому супер-пупер средству для его устранения. Но, несмотря на то, что косметика часто бывает эффективной, она не может устранить первопричину акне. Диета играет важную роль в здоровье кожи, причем не только при наличии пищевой чувствительности, но и при выборе самого принципа питания. Итак, какие продукты влияют на появление досадных несовершенств — и их явно стоит исключить из рациона?

Обезжиренное молоко

По словам нутрициолога Елены Кудриной, «обезжиренное молоко может усугубить акне. Это потому, что оно содержит гормоны роста, которые расщепляют жир. Поскольку в обезжиренном молоке нет жира, они не растворяются. Эти гормоны, оставшиеся в организме, могут привести к появлению прыщей».

Вместо этого стоит пить сливки или альтернативное молоко — миндальное или кокосовое.

Сыр

Обезжиренное и нежирное молоко — не единственные нарушители в этом списке. Сыр, как считается, еще больше усугубляет повреждения кожи. Вместо него стоит переключиться на пробиотики — они способствуют укреплению иммунитета и помогают уменьшить воспаление, что может помочь в снижении веса и нормализации состояния кожи.

«Я рекомендую регулярно включать в свой рацион такие продукты, как греческий йогурт, ферментированная квашеная капуста, темпе или кефир, или принимать хорошо подобранные пробиотические добавки, содержащие более 12 штаммов бактерий. Очень важно употреблять пробиотики вместе с диетой с высоким содержанием клетчатки, чтобы поддерживать и развивать колонию бактерий в кишечнике», — объясняет специалист.

Переработанные углеводы

Любая рафинированная, белая, сахарная или зерновая пища (макароны, белый хлеб, десерты, соки или газировка) — это продукты с высоким гликемическим индексом, а значит, они выбрасывают сахар в кровь, после чего наступает спад. Это разрушает наш организм, вызывает повреждение кожи (и других систем организма), провоцирует воспаление, усугубляет акне, розацеа и другие кожные заболевания.

В качестве более здоровой альтернативы Елена советует людям, склонным к акне, получать углеводы из других продуктов, а именно «из овса без глютена, сладкого картофеля — батата, а также киноа».

Десерт

Выпечка не только содержит много калорий и мало питательных веществ, но и положительно коррелирует с появлением акне. В следующий раз, когда вы попытаетесь удовлетворить свою тягу к сладкому, подумайте о том, чтобы взять несколько лакомств без сахара. Например, хорошее мороженое, шербет или темный шоколад с высоким содержанием антиоксидантов, клетчатки и низким содержанием сахара. Чем темнее шоколад, тем меньше в нем сахара.

Бананы

Людям с акне следует избегать продуктов с высоким гликемическим индексом. Бананы находятся как раз там, набрав 62 балла (самый высокий гликемический показатель равен 100). Наслаждаетесь банановым смузи каждое утро? Не корите себя за это, бананы полезны для здоровья (особенно по утрам), но, возможно, вы захотите отказаться от них на некоторое время и посмотреть, как это повлияет на акне.

Соевые продукты

Хотя соевые продукты — популярный способ получить необходимое количество белка, особенно если вы вегетарианец, эксперты не советуют налегать на соевые продукты, которые могут снизить уровень эстрогена и заставить наши железы вырабатывать избыток кожного сала (вещества, которое закупоривает поры).

Быстрая еда

Фастфуд, как правило, очень переработан и содержит больше рафинированных углеводов, а значит, содержание сахара в нем выше, а питательная ценность ниже. Рафинированные углеводы вызывают скачок сахара в крови и инсулина, что приводит к воспалению и повышенной выработке кожного сала, что, в свою очередь, провоцирует высыпания.

Коктейли и моктейли

В алкоголе, особенно в большинстве коктейлей, много сахара.

«Сахар в сочетании с алкоголем вызывает сильное обезвоживание кожи — и провоцирует появление высыпаний, акне и складок», — напоминает нутрициолог.

А вот обычная вода вымывает бактерии и токсины. Иногда трудно запомнить, что помогает, а что вредит нашей коже, поэтому всегда помните: если сомневаетесь, выпейте воды!