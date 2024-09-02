Как носить платье в бельевом стиле в прохладную погоду

Давно прошли те времена, когда струящаяся комбинация считалась исключительно предметом бельевого гардероба. И вопрос «Как раньше мы выживали летом без такого платья?» пусть лучше останется без ответа. Платья в бельевом стиле — это база, и точка! Так почему бы не забрать их в осень, вдохновившись примером инфлюенсеров?

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Да, холод не повод убирать нежную и легкую комбинацию на дальнюю полку. На помощь приходят суперактуальные кардиганы, в том числе длины макси, бомберы, тренчи, жакеты и просторные джемперы. Что касается обуви, то лодочки и балетки выручат в любой ситуации. На волне популярности ковбойской эстетики, которую вернула в массы Бейонсе, не забываем и про казаки. Комбинация и колготок с носками не боится. В общем, не ограничивайте свою фантазию!

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© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru