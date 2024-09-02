Энн Хэтэуэй показала лицо без макияжа и с патчами

Американская актриса Энн Хэтэуэй показала естественную внешность с мелкими косметическими дефектами. Соответствующее фото появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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41-летняя знаменитость разместила снимок, на котором продемонстрировала лицо крупным планом с цветными патчами от прыщей в виде звезд. При этом на кадре видно, что звезда, сидящая в машине, не стала наносить макияж. Кроме того, Хэтэуэй была в темно-синей бейсболке и черных солнцезащитных очках.

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Ранее в сентябре известную 60-летнюю модель сняли без макияжа во время шопинга. Манекенщица, актриса и дизайнер Эль Макферсон предстала на фото папарацци в приталенном бежевом пиджаке, голубых джинсах, топе и бейсболке.