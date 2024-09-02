Русская возлюбленная Джонни Деппа поделилась откровенными снимками

Итальянские каникулы модели продолжаются. Юлия Власова отправилась на живописный остров Капри. Возлюбленная Джонни Деппа делится фотографиями роскошного отдыха на яхте. Юлия опубликовала снимки, на которых продемонстрировала, как выглядит вне света софитов и ковровых дорожек.

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Этим летом Власова отдаёт предпочтение классическим моделям купальников. Для прогулки по морю владелица салона красоты выбрала бикини чёрного цвета на завязках и надела небольшой кулон – простой, но актуальный образ для пляжного отдыха.

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Юлия Власова и Джонни Депп рассекретили свой роман буквально месяц назад. Оказалось, что пара счастлива вместе уже около двух лет. Девушке 28 лет, она родилась и выросла в России, а после переехала в Чехию. По словам Юлии, её знакомство с голливудским актёром случилось ещё в 2021 году в Карловых Варах.