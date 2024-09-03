Поклонники Анджелины Джоли обеспокоены внешним видом актрисы

Актриса поразила публику своим появлением на Венецианском кинофестивале. Анджелина Джоли прилетела в Италию, чтобы представить новый фильм «Мария». Как и всегда, голливудская дива появилась на ковровой дорожке в безупречном наряде. Вот только куда больше внимания поклонников привлекло не роскошное платье актрисы, а её руки.

Поклонники звезды обратили внимание на то, что она ещё сильнее похудела, а вены на её руках стали сильно выделяться. Кроме того, фанаты не могли не заметить потухший взгляд и тёмные круги под глазами Анджелины.

© globallookpress.com

Джоли призналась, что сейчас действительно проживает непростое время. Она поглощена судебными разбирательствами после развода с Брэдом Питтом. Актриса отметила, что после завершения всех бюрократических вопросов планирует покинуть Голливуд и переехать в более спокойное место.