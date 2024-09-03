Стилист принцессы Дианы раскрыл секрет ее прически

Принцесса Диана стала иконой стиля в Великобритании еще в начале 80-х, как только переступила порог Букингемского дворца. Но развивать вкус при выборе одежды и аксессуаров избраннице принца Чарльза помогал опытный стилист.

На протяжении многих лет принцесса Уэльская рука об руку работала с Ричардом Далтоном. Долгие годы парикмахер не раскрывал всех секретов Леди Ди, но накануне, как пишет Daily Mail, вспомнил о забавном случае.

Дело было в 1984 году. К тому времени Диана уже дважды стала мамой и готовилась блистать на государственном открытии британского Парламента.

Далтон решил добавить изюминку в привычный всем образ Дианы. Вскоре в ее коротких и пышных волосах появился пучок вплетенных волос или, другими словами, шиньон. Все бы ничего, но искусственные волосы вплели в семейную тиару Спенсеров. Елизавета II, узнав о такой проделке, пришла в ярость.