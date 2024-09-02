Десять свежих трендов: как собрать базовый гардероб на осень

С наступлением осени каждая женщина спешит обновить свой гардероб, пополнив его незаменимыми и стильными элементами, с помощью которых можно составить различные образы. Как собрать базовый гардероб на осень в 2024 году, «Вечерней Москве» рассказала дизайнер Евгения Вершинина.

© Вечерняя Москва

Несмотря на то что есть универсальные вещи, новый сезон обязывает пересмотреть привычных фаворитов и сделать упор на свежие решения.

Землистые и насыщенные цвета

В осеннем сезоне в 2024 году не обойтись без элементов, выполненных в оливковом, бордовом, глубоком синем и терракотовом цветах. Именно эти оттенки создают теплую атмосферу и отлично подходят для осени.

Одним из ярких примеров идеального повседневного образа может стать тандем из уютного свитера оливкового цвета с серой миди юбкой, который рекомендуется дополнить белой сумочкой. Также необычным решением с наступлением прохладной осени станет классический двубортный плащ в насыщенном синем цвете, когда хочется ярко заявить о себе.

Объемные силуэты

Осенью мы по-прежнему берем курс на умеренный оверсайз, который позволяет чувствовать себя комфортно и при этом выглядеть привлекательно.

Обратите внимание на оверсайз-модели при выборе теплого пальто, брюк или свитеров. Вещи с расслабленным кроем обеспечат удобством и создадут модный стиль. Помните про золотую середину: составляйте аутфит так, чтобы в нем присутствовал один элемент оверсайз. Данный прием поможет не нарушить пропорции фигуры.

Многослойность

Ориентируйтесь на слои из различных текстур и материалов. Так ваш лук получится живым и объемным.

Комбинируйте однотонную рубашку, легкий свитер с джинсами на высокой посадке и куртку, чтобы создать интересный образ. Также для создания модного стиля используйте такие «палочки-выручалочки», как удлиненные пиджаки и льняные жилеты, — абсолютный must-have в 2024 году.

Текстуры

Текстурные вещи в любой ситуации спасут положение. В первую очередь это твид или вельвет, добавляющие материалу глубины. В 2024 году продолжают оставаться популярными юбки из твида, которые полностью отвечают запросу «дорого и стильно». Помните и про вельветовые брюки, жакеты и невероятно стильные костюмы.

Классические элементы с современным подходом

Классика в моде всегда. В 2024 году на волну успеха вернулись юбки-карандаш, тренчи и хлопковые рубашки с воротничком, с которыми так легко создавать базу. Все эти элементы теперь в новых интерпретациях и цветах.

При выборе юбки-карандаш отдавайте предпочтение дерзким моделям из кожи с разрезами, выполненным в насыщенном бордовом оттенке. Если речь идет о блузке, то приветствуется не спокойное нейтральное решение, а яркий цвет: оранжевый, горчичный, желтый.

© Вечерняя Москва

Спортивный стиль

Актуальными при создании повседневного образа остаются и спортивные элементы.

Не забывайте про массивные кроссовки, которые должны быть броскими и с запоминающимися деталями. Смело сочетайте их не только с джинсами, но и с юбками, платьями и шортами. Также обращайте внимание на рубашки и футболки с воротником поло и уютные толстовки, в которых так удобно перемещаться по городу в прохладную погоду.

Экологичность

Берем направление на экологичные материалы, представляющие собой переработанные ткани.

Преимуществами такого выбора являются износостойкость и высокое качество одежды. К тому же, эко-мода показывает окружающим людям, что вы разбираетесь в современных трендах.

Яркий акцент

Яркие аксессуары позволяют создать запоминающийся образ и сформировать лук, который одним своим видом поднимет настроение в пасмурный день.

Используйте такие акцентные детали, как шарфы, шапки и сумочки, призванные оживить аутфит. В моде синие, оранжевые и красные тона, которые помогут справиться с осенней хандрой.

Геометрические принты

Геометрия царит повсюду, начиная с одежды и заканчивая аксессуарами.

Обращайте внимание на клетку, полоску и абстракцию, которая становится популярной в платьях и верхней одежде. Только учтите, что будет достаточно выбрать один элемент с таким принтом, чтобы он не перетягивал на себя все внимание.

Классическая обувь с актуальным дизайном

В 2024 году первые модницы выбирают челси, ботильоны и массивные кроссовки с запоминающимися деталями.

Носить такие модели можно с пальто, плащами, куртками, косухами, в том числе работая на контрастах. Если говорить о цветовой гамме, то здесь актуальными решениями будут бордовый, темно-синий и, конечно, черный цвета.