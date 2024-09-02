Эксперт перечислил способы сохранить загар после отпуска

Способы сохранить загар после отпуска перечислила россиянкам в беседе с «Мослентой» бьюти-эксперт, основатель сети салонов красоты Sun&City Юлианна Винер.

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Специалист отметила, что загар появляется в результате выработки кожей собственного меланина. Если выбрать оптимальный режим воздействия на кожу ультрафиолета в солярии, можно сохранить отпускной загар максимально долго. В этом случае важным будет правильно определить периодичность и продолжительность посещения солярия. Это зависит от типа кожи, места проведения отпуска и загара. Необходимо также внимательно отнестись к выбору салона: насколько современные установки в нем используются, как часто происходит замена ламп, обучен ли персонал и может ли учесть все нюансы загара при разработке персональной программы посещения солярия. Кроме того, в солярии можно использовать средства, усиливающие загар.

Чтобы усилить полученный на пляже внешний эффект, Винер посоветовала использовать специальные косметические средства для продления загара. Они не только помогут удержать смуглый оттенок кожи как можно дольше, но и восстановят кожу после воздействия ультрафиолета. Обычно в эти средства-пролонгаторы добавлены масла, которые стимулируют выработку кожей меланина, в их в составе также есть витамины С, Е и бета-каротин. Из косметики могут пригодиться бронзатор и оттеночное масло, вещества которых окрасят кожу без участия солнца.

Не секрет, что есть продукты, которые помогут продлить загар. Они содержат бета-каротин — это овощи и фрукты, в которых присутствует красный и оранжевый цвет (морковь, персики, дыни, абрикосы, облепиха, манго, сливы, болгарский перец и другие), цитрусовые, кресс-салат, брокколи, шпинат, сельдерей и петрушка. Однако стоит учитывать, что бета-каротин — это жирорастворимый провитамин, то есть он хорошо усваивается при употреблении с жирами.

Также помогают выработке меланина тирозин, триптофан и ликопин. Тирозин есть в миндале, арахисе и фасоли, тирозин — в буром рисе и банане, ликопин — в красном болгарском перце и томате. Плюс ко всему, ликопин защищает кожу от появления пигментных пятен. Эксперт рекомендовала включить в рацион продукты с Омегой-3, чтобы защитить коллагеновые волокна в коже.

Пилинг способствует удалению старых клеток и выравниванию загара, но при злоупотреблении можно стереть верхний слой кожи вместе с загаром. Такой же результат может быть при пользовании жесткой мочалкой, нанесении глиняных масок и проведения массажа сухой щеткой. Поэтому стоит отдать предпочтение мягким отшелушивающим средствам на основе кислот, чтобы кожа дольше осталась загорелой.

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