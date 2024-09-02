Сидни Суини посетила Венецианский кинофестиваль в роскошном образе

Американская актриса Сидни Суини посетила Венецианский кинофестиваль в откровенном образе. Соответствующие снимки публикует InStyle.

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26-летняя звезда телесериала «Эйфория» появилась на ковровой дорожке в вечернем платье люксового бренда Armani. На размещенных кадрах видно, что верх наряда выполнен из прозрачной ткани и аппликаций в виде цветов, которые оголяли ее грудь. При этом плиссированную юбку украшал длинный шлейф.

Знаменитость завершила образ украшениями ювелирного бренда De Beers, выбрав бриллиантовые часы и несколько колец.

В апреле Сидни Суини ответила хейтерам на критику размера ее груди.