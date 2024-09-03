Пять бьюти-привычек, которые улучшают запах тела

Приятный запах — это не просто деталь, а важный элемент общего впечатления об ухоженности человека. Это вишенка на торте бьюти-рутины и финальный штрих к облику. И совсем не обязательно использовать парфюмерию, чтобы достичь этого эффекта. Как пахнуть приятно без необходимости прибегать к духам и мистам, рассказала «Вечерней Москве» бьюти-блогер Рия Горбунова.

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Использование антиперспирантов

Выбирайте антиперспиранты с активными ингредиентами, такими как азелаиновая кислота, которые помогают контролировать потоотделение. Это отличает их от дезодорантов, которые не уменьшают потоотделение, а просто маскируют запах.

Антиперспиранты блокируют потоотделительные железы, уменьшая количество выделяемого пота, в то время как дезодоранты работают на уровне запаха, нейтрализуя его или создавая приятный аромат.

Ношение дышащих тканей

Отдавайте предпочтение натуральным материалам, таким как хлопок и лен. Эти ткани позволяют коже дышать и помогают избежать накопления пота и неприятного запаха. В отличие от синтетических тканей, которые могут задерживать влагу и способствовать размножению бактерий, натуральные материалы способствуют лучшей вентиляции и комфортному ощущению на коже.

Употребление зелени и свежих фруктов

Включите в свой рацион больше зеленых овощей и свежих фруктов. Они богаты витаминами, минералами и антиоксидантами, которые помогают поддерживать здоровье кожи и улучшать общий запах тела. Зелень и овощи, такие как шпинат и брокколи, а также фрукты, такие как яблоки и апельсины, способствуют детоксикации организма и помогают предотвратить неприятные запахи, улучшая запах пота.

Регулярное увлажнение

Используйте увлажняющие кремы и лосьоны для поддержания здорового состояния кожи. Хорошо увлажненная кожа меньше подвержена раздражениям и может эффективнее справляться с выработкой пота. Кроме того, увлажненные участки кожи менее склонны к неприятному запаху, так как сухость может усиливать зуд и раздражение, а ороговевший слой кожи служит питательной средой для бактерий и паразитов.

Пейте достаточно воды

Поддержание оптимального уровня гидратации играет ключевую роль в поддержании свежести вашего тела. Потребление достаточного количества воды помогает эффективно выводить токсины и предотвращать их концентрацию в поте. Гидратация также способствует нормальной работе всех систем организма, что помогает поддерживать ваш естественный запах свежим и приятным.