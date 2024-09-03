45-летняя Елена Летучая поделилась снимком в бикини

Российская журналистка и телеведущая Елена Летучая поделилась откровенным снимком с отдыха в Австралии. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном кадре 45-летняя знаменитость запечатлена в бикини черного цвета, оформленном завязками на бедрах. Летучая позировала в бейсболке, повернувшись к камере боком.

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Также телезвезда распустила волосы, а в качестве украшений выбрала сияющие серьги, браслеты и колье.

В августе сообщалось, что Елена Летучая показала фигуру в прозрачном платье длины макси. При этом журналистка примерила бюстгальтер и трусы-шорты.