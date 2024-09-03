Косметика с кислотами: гид для новичков и правила использования

Добавление кислот в ваш уход за кожей часто может показаться пугающим. Тем более, что обилие средств — это лабиринт, в котором не так-то просто ориентироваться. Разные категории продуктов, многообразие текстур, сложные списки ингредиентов и поток новых брендов — решить, что подойдет именно вам, может оказаться непростой задачей. Но и покупать абы что по совету подружки — тоже не вариант. Разбираемся вместе в главных вопросах о кислотах в бьюти-средствах.

Кислоты в уходе за кожей: история, уходящая в века

Этот компонент в уходе за кожей известен с древних времен. Клеопатра отшелушивала кожу кислотой из молока, а европейские женщины использовали несвежее вино (содержащее винную и яблочную кислоты) для ополаскивания лица.

«Кислоты — это активные ингредиенты, которые решают различные проблемы кожи в зависимости от размера молекулы кислоты и ее силы», — объясняет косметолог Лиана Давыдова.

«Они решают такие проблемы, как акне, пигментация, признаки старения, закупорка пор и обновление клеток эпидермиса».

Первый шаг к выбору подходящей вам кислоты — это учет типа вашей кожи и ее проблем. Если вы не уверены, лучше всего проконсультироваться с дерматологом, а затем совершать покупки.

Безопасно ли использовать кислоты

Кислоты, используемые в домашнем уходе, мягкие и сбалансированные, чтобы принести пользу вашей коже, осветляя и отшелушивая ее, придавая свежее сияние. Кроме того, большинство из них получают из натуральных источников. Например, гликолевую кислоту получают из сахарного тростника, а молочную — из молока. Мягкие кислоты действуют только на поверхности эпидермиса, помогают убрать омертвевшие клетки и придать сияние.

Гликолевая кислота

«Популярная AHA (альфа-гидроксикислота), гликолевая кислота помогает при отшелушивании, пигментации и обладает антивозрастными свойствами. Она широко используется в отшелушивающих средствах, сыворотках, очищающих и тонизирующих средствах и подходит для всех типов кожи», — рассказывает Лиана.

Молочная кислота

Это одна из самых мягких АНА, которая подходит для всех типов кожи, включая чувствительную. Она помогает осветлить, отшелушить и увлажнить кожу.

Салициловая кислота

Салициловая кислота — это BHA (бета-гидроксикислота), которая контролирует выработку жира, отшелушивает эпидермис и уменьшает выработку кожного сала, что, в свою очередь, делает ее отличным ингредиентом для борьбы с акне. Его можно использовать один раз в день или раз в несколько дней для тех, у кого кожа склонна к акне.

Кислоты, богатые антиоксидантами

Феруловая и аскорбиновая кислоты (наиболее популярный вариант витамина С) наполнены мощными антиоксидантами, которые помогают справиться с пигментацией, мелкими морщинками, увлажняют кожу и помогают бороться с повреждением свободными радикалами, которое возникает, когда нестабильные молекулы внутри кожи повреждают здоровые клетки.

PHAs — полигидроксикислоты

PHA, такие как лактобионовая кислота и глюконолактон, хороши для людей с очень чувствительной кожей, поскольку они отшелушивают эпидермис более мягко. Они также обеспечивают такие преимущества, как разглаживание и увлажнение покровов.

Гиалуроновая кислота

Она известна своими увлажняющими свойствами. Есть множество замечательных продуктов, содержащих смесь гиалуроновой кислоты с аскорбиновой и другими компонентами, которые хорошо подходят для разных типов кожи и разных проблем. Гиалуроновая кислота способна удерживать воду в 1000 раз больше своего веса, поэтому она полезна для людей с сухой или зрелой кожей.

Использование и сила

«Большинство средств для домашнего ухода за кожей варьируются от 0,01% до 30% в зависимости от типа кислоты и продукта», — объясняет Лиана.

«Для начинающих я бы рекомендовала использовать более мягкие кислоты и меньшие концентрации».

Как и когда лучше всего включать кислоты в свой уход?

Гиалуроновая кислота

В отличие от большинства кислот, она не делает кожу чувствительной к солнцу, а значит, может использоваться как в утренней, так и в вечерней процедуре. Идеальная концентрация — 1—2%.

AHA (гликолевая и молочная кислоты)

Хотя они помогают осветлить и отшелушить кожу, они делают ее чувствительной к солнцу, поэтому стоит избегать их в течение дня. Идеальная сила должна быть ниже 8 %.

BHA (салициловая кислота)

BHA сильнее, чем AHA, и также делают кожу чувствительной к солнцу; старайтесь не использовать их днем. Ищите средства с концентрацией 1—2%. Если вы опасаетесь использовать BHA, начните с очищающего средства, которое вы собираетесь смывать водой.

Феруловая и аскорбиновая кислота

Не обладают высокой светочувствительностью и могут применяться утром и вечером. Их концентрация варьируется 2—20%, и они часто используются в сочетании друг с другом или с другими антиоксидантами.

PHAs (лактобионовая и глюконолактоновая кислоты)

Их общее содержание в предела× 2—8 %. Если вы только начинаете, и вам порекомендовали PHA, скорее всего, у вас чувствительная кожа. В таком случае рекомендуется использовать их только 2—3 раза в неделю и начинать с 2%.

И еще несколько советов

При подборе кислот важно сочетать кислоты с отшелушивающими свойствами и увлажняющими компонентами. Если вы используете две отшелушивающие кислоты, убедитесь, что они обе мягкие, иначе вы рискуете пересушить кожу. Не смешивайте вместе AHA, BHA и ретинол.

«Все они являются отшелушивающими ингредиентами и при совместном использовании могут быть слишком агрессивными для кожи», — советует косметолог.

«Более глубокие или „сильные“ кислоты могут дать отличные результаты при глубокой эксфолиации и лечении таких проблем, как шрамы от акне и пигментация. Однако их нужно делать в клинике под надлежащим наблюдением».

Всегда проводите патч-тест средства с новой для вас кислотой, не используйте кислоты за 2—3 дня до любых процедур по уходу за лицом и не рассматривайте их как замену процедур в клинике — составы для домашнего использования предназначены для поддержания здоровья кожи.