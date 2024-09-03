Почему тренд на опасный загар так популярен

Соцсети захватил новый тренд — девушки по всему миру делятся фото с солнечными ожогами. Правда, ожоги ненастоящие. Все это искусно сделанный мейкап. Мы решили выяснить, откуда пошла мода на обожженную кожу и чем может быть опасен этот тренд.

Кто был «зачинщиком»

Блогер Изабель Роуз поделилась с подписчиками своим фото с обожженной кожей в области груди — как будто девушка заснула на солнце в купальнике, с массивной подвеской и солнцезащитных очках. Свежую идею для постов тут же подхватили не просто фолловеры блогера, но и такие звезды, как Белла Хадид и даже сама Ким Кардашьян.

В комментариях под подобными фото люди уже начинают шутить, оставляя комментарии в стиле:

«Как я доказываю всем, что иногда выхожу из дома».

Как тренд продвигают звезды

Упомянутая нами Белла Хадид не просто поделилась фото с фейковым ожогом в Сети, но провела целую фотосессию для модного журнала. А Кардашьян решила, что такая фишка во внешности отлично подойдет для очередной рекламы ее нижнего белья.

Почему искусственные ожоги набрали такую популярность

Дело не только в медийных персонах, которые ухватились на новую идею, да и сама идея далеко не новая. Некоторые маркетологи уверены, что тренд на жесткий загар перекликается с другим вирусным направлением — prarie girl, который собирает вокруг себя любителей минимализма, стремящихся быть ближе к природе.

В то же время врачи предупреждают, что мода на сильный загар очень опасна. Если блогеры просто создают ожоги косметическими средствами, некоторые пользователи соцсетей могут воспринять такой способ набора подписчиков слишком буквально.

Марина Халабурдина, врач-косметолог, уверена, что тренд совсем не безобиден.

«Звезды и блогеры делают ожоги в помощью декоративной косметики, поклонники пошли дальше и стали делать на теле ожоги самым настоящим солнцем. Данные эксперименты наиболее опасны, они могут спровоцировать рак кожи и многие другие неприятные дерматологические проблемы».

Врач поясняет, что УФ-лучи проникают в слои эпидермиса и поражают его, на восстановление поврежденной кожи может уйти не один год, кроме того, без помощи специалиста не обойтись, если вы хотите вернуть красивую, ровную кожу, хотя некоторые сложные ожоги просто лишают нас возможности восстановить былую красоту.

Вредный тренд

Помимо врачей, которые в очередной раз предупреждают нас о необходимости использования санскрина, против тренда на искусственные ожоги выступили и звезды. Так, Ксения Собчак уверена, что моду на сильный загар возвращать точно не стоит: